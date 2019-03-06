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فتحي سند: أجهزة الإعلام سبب كل بلاوي التعصب.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:16 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الناقد الرياضي فتحي سند إن "مؤتمر نبذ التعصب شو إعلامي ظريف تناول قضية في منتهى الخطورة، والمؤتمر حسن النية شكلًا لكن مضمونًا لم يحقق جديدا".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "توصيات المؤتمر روتينية، وسبب كل بلاوي التعصب هي أجهزة الإعلام، لأن تسمح لأي مسؤول الخروج والتصريح بهرتلة".

وطالب بإغلاق كل إعلام الأندية، وأن يتم منعه من إثارة موضوعات تثير الفتنة، وأن "الدولة يجب أن تراقب مجلات الأهلي والزمالك، وقنواتهما"، مضيفًا: "طالما الأهلي والزمالك في خلاف تبقى الساحة الرياضية خربانة، والعاملون في الإعلام الرياضي معظمهم غير مؤهلين".

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