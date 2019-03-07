100 بيت أزياء تشارك في نهاية أسبوع الموضة بـ باريس.. وشانيل تكرم المصمم لاجرفيلد.. والحجاب يظهر على منصات العروض ..صور

أبرز التصميمات فى أسبوع الموضة

سعر خيالى لإطلالة كيم كاردشيان

الحجاب يظهر على منصات عروض الازياء



واعتاد الكثير من مصممى الأزياء العالميين على جذب الأنظار من خلال تصميماتهم التى عادة ما تخرج عن المألوف، سواء باستخدام نوع الأقمشة أو استخدام أدوات غير مألوفة وتصميمات متنوعة، حيث اتسمت العروض بالتنوع بين التصميمات التي تتناسب مع مختلف الأذواق.



وفي هذا السياق، نرصد لكم أبرز الملاحظات التي شهدها أسبوع الموضة في باريس.



اعتمد جوناثان أندرسون، المدير الإبداعي لعلامة لويفي، على التصميمات العصرية و المريحة التي تناسب المرأة العاملة، وقد وتنوعت الأزياء بين المعاطف الفضفاضة، والقمصان الطويلة، والتنانير الشفافة، وركز على الأقمشة الثقيلة، والحرير الخفيف، والفرو الصناعي، والقصات غير المتناسقة.



قدمت مصممة الأزياء Christelle Kocher مجموعة من قطع الملابس والفساتين الملونة كما شملت المجموعة معطف من الفرو المضاف لها القبعات الملونة ذات الحواف العريضة وظهرت من ضمن المجموعاتها بعض القطع الخاصة بالمحجبات، حيث ظهرت عارضة أزياء و هى ترتدى حجاب الملون بنفس تدرجات الألوان.



خطفت الأنظار كيم كاردشيان، عندما شاركت فى فعاليات أسبوع الموضة في باريس ،حيث ظهرت بإطلالة مطبوع عليه بالكامل نقشة التايجر، وبلغت قيمتها 10 آلاف دولار، ونسقت معها حذاء بلغ بسعر 2060 دولارًا.



خطف مصمم الأزياء ريك أوينز، الأنظار بمجموعة مختلفة وغريبة، لخريف وشتاء 2019، وبدأ العرض بتصاميم باللون الأسود ومعاطف طويلة، وجواكيت باللون الجملي والرمادي، وبناطيل وأحذية باللون الأحمر، كما حرص ريك على استخدام الفرو الصناعي بدلًا من الطبيعي، وكان أكثر ما لفت الانتباه مكياج وطول العارضات، والأقنعة الغربية.



أطلقت لاكوست مجموعتها الجديدة من الملابس الجاهزة لخريف وشتاء الـ2019-2020 خلال هذا الأسبوع والتي تضمنت طابعين: رياضي وكلاسيكي، كما تميزت هذه المجموعة بالمعاطف المصنوعة من الصوف والجلد الرمادي، أو العاجي المتداخل مع الأصفر، وحتى الأزرق الفاتح، كما وضعت العارضات أحزمة من الجلد مما زاد الإطلالة الرياضية أناقة.



قدمت دار أزياء فالنتينو العالمية، خلال أسبوع الموضة، مجموعة متنوعة من الموديلات بين الفساتين القصيرة، والطويلة، بالإضافة إلى القطع الكاجوال، كما اعتمدت بعض التصاميم على الأقمشة ذات الطباعة، واعتمدت المجموعة على الألوان الزاهية والمختلفة، كالأصفر، والأبيض الذي غلب على معظم التصميمات.



وفي آخر يوم من أسبوع الموضة بباريس، فاجأت عارضات أزياء دار شانيل الحضور، بالبكاء أثناء العرض، بسبب عرضهن لتصميمات كانت آخر ما قدمه مصمم الأزياء العالمي كارل ليجرفيلد الذي توفي منذ أيام، فبمجرد ارتداء العارضات تلك الأزياء التي صممها، ودخلن على المنصة، أصابتهن حالة من البكاء لتذكرهن كارل ليجرفيلد.



وكان من أبرز الفساتين التي لفتت الأنظار خلال عروض أسبوع الموضة في باريس 2019 ، فستان نبيتي مصمم بالكامل على شكل زهرة كبيرة رائعة، يغازل النساء التي تعشق التميز ولفت الأنظار من تصميم ألكسندر ماكوين، وزين بحزام الوسط، ويعتبر حزام الوسط لاغنى عنه في أزياء 2019 ، فظهر في كثير من العروض وأسابيع الموضة العالمية ضمن أحدث أزياء موضة 2019.



اختتمت أمس فعاليات أسبوع الموضة في باريس، حيث كان أسبوع الموضة الذي شهدته العاصمة الفرنسية هذا العام مميزًا ، فقد شارك أكثر من مائة بيت أزياء في أسبوع الموضة.