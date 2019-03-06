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الصحة: 43 مليون مشارك في مبادرة 100 مليون صحة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:09 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت الدكتورة ريهام غلاب، مدير حملة 100 مليون صحة، إن المرحلة الثالثة التي بدأت من 5 أيام تجاوز عدد المتفاعلين والمشاركين بها الــ 3 ملايين، ليتجاوز العدد الإجمالي 43 مليون مواطن خلال الــ 3 مراحل.

وأشادت "ريهام" خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لبني عسل وخالد أبو بكر، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع علي فضائية "الحياة"، بدور العاملين وأطباء الوزارة بمجهوداتكم خلال الحملة، حيث قدموا الكثير من المجهودات.

ونوهت، إلي أن برنامج الكشف علي تلاميذ المدارس تعمل على كشف كافة الأمراض وصرف العلاج لهم بالمجان، دون أي رسوم أو تكاليف مادية.

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