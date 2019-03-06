محمد زيدان ينشر صورة لـ نجله على انستجرام

نشر محمد زيدان، لاعب منتخب مصر السابق، صورة لنجله، عبر حسابه الرسمى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب تعليقا على الصورة قائلًا: "القرد الخاص بي" نالت اعجاب متابعيه".



يذكر أن محمد زيدان كان واحدًا من أفضل النجوم المصريين المحترفين فى الخارج، وقدم مستويات رائعة فى الملاعب الألمانية، مع الأندية التى لعب لها هنالك، وهى فيردر بريمن، ماينز، هامبورج وبوروسيا دورتموند، وسجل هدفا رائعا بقميص هامبورج فى شباك ريال مدريد.