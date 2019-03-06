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تعليم

رئيس جامعة الأزهر يشهد تخريج الدفعة الأولى بمركز الهندسة الوراثية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:03 م
صدى البلد
محمد شحتة
شهد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم، تخريج الدفعة الأولى بمركز الهندسة الوراثية بجامعة الأزهر، الذي بدأ نشاطه بورشة تدريبية حول الجديد والحديث فى البحث العلمى التجريبي، شملت "تقنيات الإخصاب المعملي المساعد.. الحقن المجهري وأطفال الأنابيب"، بمقر المركز بالحرم الجامعي بمدينة نصر.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته وفخره بتلك الكوكبة المميزة من الباحثين والباحثات، والذين تربوا في بيت العلم ومدرسة الأخلاق "الأزهر الشريف"، بقيادة وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، ثم تدربوا وتخرجوا على أيدي نخبة متميزة ومتخصصة من العلماء المتخصصين ، مؤكدًا أنه يتباهى بهذه النماذج المضيئة .

وأعلن أن الجامعة، تسير بخطى واثقة وثابتة في خطتها الاستراتيجية لتطوير منظومة البحث العلمي وتطوير مراكزها البحثية، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به المراكز البحثية داخل الجامعة من بحث علمي وتقنيات حديثة وتحاليل معملية مختلفة والندوات والمؤتمرات وورش العمل المختلفة، التي تصب جميعها في دفع عجلة البحث العلمي والعملية التعليمية إلى مقدمة صفوف الجامعات المحلية والعالمية.

وأضاف أن إدارة الجامعة تسعى للاستفادة من المجالات والتخصصات العلمية المختلفة لهذه المراكز والوحدات البحثية، أكاديميًا ومجتمعيًا، لتوظيفها في خدمة المجتمع ونهضة وتنمية البلاد، بحيث تتحقق منها الاستفادة على الوجه الأكمل.

شارك فى التكريم كل من الدكتور حسن سراج عميد كلية العلوم والدكتور غانم السعيد عميد كلية الاعلام المشرف العام على المركز الاعلامى والدكتور محمد الشربينى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور سيد بكرى مدير مركز الهندسة الوراثية بجامعة الازهر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

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