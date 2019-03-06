حكاية 10 سنين تار.. صفعة لنجل العمدة أشعلت سلسال دم أوسيم

لعب الكرة كان كلمة السر فى اشتعال نيران الثأر داخل منطقة أوسيم، سيناريو الثأر الذي شب بين عائلتي الزيدي ورابح منذ اعوام تخطت الـ 10، وخلف وراءه قتلى ومجرمين ومسجونين وهاربين بدأ بصفعة على وجه نجل العمدة على يد أحد افراد عائلة الزيدي فانطلقت القصة بعنوان «ثأر أوسيم».



المشهد الأخير فى سيناريو القتل المستمر كان فى بدايات شهر فبراير الماضي حين سجل صعد مسلحين ملثمين لأتوبيس يستقله أحد أفراد عائلة رابح وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية اردته قتيلا في الحال بينما أطلق أحدهم الرصاص على شاب اعترض علي جريمتهم وفروا هاربين.



1200 صورة من كاميرات المراقبة كما شرحت تحقيقات نيابة حوادث شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول، كشفت عن وصول 3 متهمين ملثمين قبل وقوع الجريمة بساعة الى مسرح الحادث.



الجمعة الدامية بأوسيم.. كما أسماها أهالى المنطقة، يوم وقوع جريمة امطار الاتوبيس بوابل النيران، كشفت عن تفاصيله تحقيقات فريق من نيابة حوادث شمال الجيزة ترأسه محمد شرف مدير النيابة وضم كلا من طارق جودة وعمرو عباس ومحمود سكر وكلاء نيابة الحوادث، حيث تبين قيام المتهمين الثلاثة برصد خط سير المجنى عليه لمدة اسبوع، وقبل الواقعة بما يقرب من 60 دقيقة، قاموا بالاختباء خلف ثلاجة مياه غازية بأحد المحلات الكبرى وفور وصول الشاب المستهدف لاستقلال اتوبيس متوقفا لتحميل الركاب خرج الملثمون الثلاثة لتنفيذ مخططهم، وصعد أحدهم للاتوبيس خلف الشاب وامطره بوابل من الاعيرة النارية في الظهر والرأس بلغت 9 طلقات بينما توقف اخر بالشارع يحمل سلاحا اليا لتأمين عملية التنفيذ والثالث استقل دراجة نارية وتوقف علي الجهة الاخري للطريق مستعدا للهرب، وعقب مقتل الشاب صرخ أحد ركاب الاتوبيس معاتبا المسلح قائلا: "حرام عليكم هو عمل ايه" ليوجه الجاني سلاحه تجاهه واطلق صوبه رصاصة اخترقت بطنه وتسببت في مقتله.



الهروب الكبير للمحرضين كان أحد محاور الخطة التى وضعت لأخذ والد وشقيق وعم ونجل عم أحد أبناء عائلة الزيدي والذى تم قتله ذبحا منذ عامين بالثأر، حيث قاموا بتحريض آخرين لتنفيذ جريمتهم، ومن ثم قاموا بإغلاق هواتفهم قبل الحادث بـ 24 ساعة وسافروا إلى إحدى الدول العربية، فى محاولة منهم للتمويه وإبعاد الشبهة عنهم، وإثبات تغيبهم خارج البلاد وقت وقوع الحادث.



لم يكن هذا السيناريو هو الأول، فالمناوشات والمشاجرات بين العائلتين ترجع لقرابة الربع قرن من الزمان، حتى صفعة وجه نجل العمدة فى غضون عام 2010، وبداية سلسال الدماء بأوسيم.



2015 ضمت بين ايامها واحدا من المشاهد حين أحالت النيابة العامة 12 متهما إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل شاب بأكثر من 10 طلقات والشروع في قتل شقيقه وطفل آخر أخذًا بالثأر بذات القرية، وكشفت التحقيقات حينها أن الـ12 متهما من عائلة رابح استقلوا سيارة ربع نقل بعد رصدهم تحركات شقيقين من عائلة الزيدي، ومعرفة مكانهما، وفور رؤية المتهمين للشقيقين أمطروهما بوابل من الأعيرة النارية ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر كما أصيب طفل يبلغ من العمر 13 عامًا تصادف مروره وقت إطلاق النار، وتبين أن المتهمين هم أب ونجله وأبناء عمومتهم واحيلوا للجنايات.



وكان لمحكمة جنايات الجيزة التي انعقدت بأكاديمية الشرطة، دورا فى سطور الثأر حين أحالت أوراق 12 متهمًا إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى تمهيدًا لإعدامهم شنقًا، وهم زغلول سعد ومحسن زغلول وماجد حافظ وعماد جعفر وجعفر حنفى وماضي شوقي ومجدي شوقي (محبوسين)، وغيابيا لكل من عبد الحليم حافظ وسعد زغلول وسالم حافظ وهشام إبراهيم، وفتحي حسين، وألغت محكمة النقض الحكم، وتُنظر القضية أمام الدائرة 23 إرهاب التي تنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة بمسمى إعلامي "قضية ثأر أوسيم".



وفي أواخر عام 2016، تجددت الخصومة بين العائلتين حيث اقتحم حينها أحد أفراد عائلة الزيدي منزل العائلة الأخرى وأمطروهم بوابل من الأعيرة النارية من سلاح آلي ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وعقب عدة ساعات عثر على جثة فرد من العائلة الزيدي مطعونًا عدة طعنات، وأشارت التحقيقات حينها إلى أن اثنين من القتلى من عائلة رابح، وأحدهم من عائلة الشيمي الذي قاده القدر إلى ذلك المكان في تلك الساعة برفقة صديقيه القتيلين الآخرين، ليلقوا حتفهم جميعا فيما قتل الرابع من عائلة الزيدي ردًا على قتل الثلاثة من عائلة رابح والشيمي بسلاح أبيض، حيث عثر على جثته ممزقة ملقاة وسط الطريق.



وخلال الأيام التالية للواقعة تحولت القرية إلى ثكنة عسكرية، وانتشرت حينها 4 تشكيلات من قوات الأمن المركزي، وعدد من ضباط وأفراد قطاع شمال الجيزة لمتابعة الحالة الأمنية وتشديد الحراسة على منازل العائلتين، وسادت حالة من الهدوء الحذر في القرية، وبعد عامين من تداول القضية أمام محكمة الجنايات وسماع مرافعات النيابة العامة والدفاع أصدرت المحكمة قرارها في نهاية ديسمبر 2018 على 3 متهمين بالإعدام شنقا وقضت بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد و10 سنوات لـ7 آخرين من عائلتي رابح والزيدي.