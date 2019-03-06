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التنمية المحلية: افتتاح منفذ بيع المنتجات بأسعار مخفضة قبل رمضان.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:13 م
صدى البلد
أيمن سيد
كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم بالفعل توقيع اتفاقية ثلاثية تضم كلا من وزارة التموين والتنمية المحلية وجهاز الخدمة الوطنية من أجل توفير المنتجات الأساسية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أنه يتم التنسيق مع المحافظين لافتتاح منافذ لبيع هذه المنتجات على مستوى الجمهورية.

وتابع أن الهدف من هذه الاتفاقية هو توفير المنتجات للمواطنين بجودة عالية وبأقل سعر، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من افتتاح تلك المنافذ قبل شهر رمضان.

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