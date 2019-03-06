فريدة الشوباشي: الإخوان سبب تقلص دور المرأة فى مصر

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي إن المرأة منذ 1919 بدأت ثورة التحرر من القيود وكانت هناك رائدات فى هذه الفترة منهم هدى شعراوى وصفية زغلول وملك حفني ناصف وغيرهن الكثيرات ممن غيرن التاريخ بأفكارهن.



وأضافت الشوباشي فى تصريحات خاصة لصدى البلد ظلت المرأة حتى عام 1970 قائدة للثورات ومشاركة فى كل المجالات حتى أنها وصلت لمنصب وزيرة بعد ثورة 1952 .



وأكدت أن المرأة بعد ذلك بدأ دورها يتقلص وللأسف رضخت لهذا الانحطاط ، نتيجة لفكر الإخوان الذين سيطروا على عقول المصريات وجعلوها فقط مثيرة للشهوات.



وأشارت أن دور المرأة عظيم فى المجتمع لأنها تخلق حياة الولد ،ولا يمكن التقدم ونصف المجتمع مقيد لافتة لأن الشريعة الإسلامية استحدثت مبدأ أن يتوقف حقك حين يبدأ حق غيرك لذلك يجب أن تأخذ المرأة كل حقوقها من الرجل.



وأشادت بالتطور الذى حدث فى السنوات الأخيرة في دور المرأة بحيث نجد 6 وزيرات في مواقع مهمة، فبدأت المرأة فى استعادة مكانتها بعد سنوات من الخمول متمنية أن تصل المرأة لأكثر من ذلك لأنها تستطيع ولديها الكفاءة والخبرات.