تشكيل هجومي لـ باريس سان جيرمان أمام اليونايتد بدوري الأبطال

أعلن توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان ، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره مانشستر يونايتد، وذلك في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
ويلعب سان جيرمان بطريقة (4-2-3-1) بالتشكيل التالي:
الحارس: بوفون
خط الدفاع: كيرير، سيلفا، كيمبيمبي، بيرنات
خط الوسط: فيراتي، ماركينوس
ثلاثي الوسط الهجومي: ألفيش، دراكسلر، دي ماريا
المهاجم: مبابي
ويلعب سان جيرمان بطريقة (4-2-3-1) بالتشكيل التالي:
الحارس: بوفون
خط الدفاع: كيرير، سيلفا، كيمبيمبي، بيرنات
خط الوسط: فيراتي، ماركينوس
ثلاثي الوسط الهجومي: ألفيش، دراكسلر، دي ماريا
المهاجم: مبابي