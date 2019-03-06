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رياضة

تشكيل هجومي لـ باريس سان جيرمان أمام اليونايتد بدوري الأبطال

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:15 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان ، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره مانشستر يونايتد، وذلك في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويلعب سان جيرمان بطريقة (4-2-3-1) بالتشكيل التالي:

الحارس: بوفون

خط الدفاع: كيرير، سيلفا، كيمبيمبي، بيرنات

خط الوسط: فيراتي، ماركينوس

ثلاثي الوسط الهجومي: ألفيش، دراكسلر، دي ماريا

المهاجم: مبابي

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