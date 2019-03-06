تشكيل هجومي لـ باريس سان جيرمان أمام اليونايتد بدوري الأبطال

أعلن توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان ، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره مانشستر يونايتد، وذلك في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



ويلعب سان جيرمان بطريقة (4-2-3-1) بالتشكيل التالي:



الحارس: بوفون



خط الدفاع: كيرير، سيلفا، كيمبيمبي، بيرنات



خط الوسط: فيراتي، ماركينوس



ثلاثي الوسط الهجومي: ألفيش، دراكسلر، دي ماريا



المهاجم: مبابي