أحمد موسى: انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بفضل محمد صلاح

قال الإعلامي أحمد موسى، إن نسبة تعاطي طلاب المرحلة الثانوية للمخدرات تصل إلى 7.7%، وفقا لتقرير وزارة التضامن الاجتماعي.



وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « نسبة تعاطي سائقي الحافلات المدرسية المخدرات وصلت إلى 12% خلال عام 2014 -2015، ثم انخفضت إلى 7.6 % في 2015 – 2016، وواصلت الانخفاض خلال 2016 -2017 لتصل إلى 3.5%، و 3.1 % خلال 2017 – 2018، ثم 2.3 % خلال 2018 -2019»، معلقًا «نسبة تعاطي سائقي حافلات المدارس المخدرات تنخفض باستمرار بفضل حملات وزارة التضامن الاجتماعي، وحملة محمد صلاح، ( أنت أقوى من المخدرات)" موجها الشكر للاعب منتخب مصر على محاربته المخدرات.



وطالب موسي بفصل إى شخص يتعاطى مخدرات و يعمل فى أى هيئة حكومية.