نائب وزير التعليم يتفقد المجمع التكنولوجي بالفيوم ويحضر ملتقى التوجيه الوظيفي

يقوم الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، اليوم بزيارة تفقدية لمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم.



ويعد هذا المجمع أحد مشروعات صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والممول بالشراكة بين الحكومتين المصرية والإيطالية.



ومن المقرر أن يحضر نائب الوزير خلال هذه الزيارة التفقدية ، فعاليات ملتقى "التوجيه الوظيفي" بقرية دمو بمحافظة الفيوم ، ويهدف الملتقى إلى تعريف سوق العمل المحلي والدولي بدرجة بكالوريوس التكنولوجيا المستحدثة في جميع مشروعات المجمعات التكنولوجية المتكاملة التي أنشأها الصندوق اعتبارًا من عام 2009 والتي سبق وأن صدر بها قرار المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، بالإضافة إلى تغذية سوق العمل بالكوادر المهنية المؤهلة للإشراف على خطوط الإنتاج والمواقع التنفيذية في شتى مجالات الصناعة والتشييد كما هو الحال بجميع الدول الصناعية الكبرى مثل ألمانيا وإيطاليا.



جدير بالذكر أن مشروع مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل "ديمو" بمحافظة الفيوم تم بمنحة إيطالية لإعداد الكوادر التعليمية المتميزة التي تقوم بالتدريس، بجانب تطوير البنية التحتية، والاحتفال بانتهاء تطويره، بالإضافة إلى مجمع الأميرية بالشراكة مع الجانب البريطاني، والمجمع التعليمى التكنولوجى بأسيوط بتمويل من بنك التعمير الألماني.