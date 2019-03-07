ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

نائب وزير التعليم يتفقد المجمع التكنولوجي بالفيوم ويحضر ملتقى التوجيه الوظيفي

الخميس 07/مارس/2019 - 08:27 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
يقوم الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، اليوم بزيارة تفقدية لمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم.

ويعد هذا المجمع أحد مشروعات صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والممول بالشراكة بين الحكومتين المصرية والإيطالية.

ومن المقرر أن يحضر نائب الوزير خلال هذه الزيارة التفقدية ، فعاليات ملتقى "التوجيه الوظيفي" بقرية دمو بمحافظة الفيوم ، ويهدف الملتقى إلى تعريف سوق العمل المحلي والدولي بدرجة بكالوريوس التكنولوجيا المستحدثة في جميع مشروعات المجمعات التكنولوجية المتكاملة التي أنشأها الصندوق اعتبارًا من عام 2009 والتي سبق وأن صدر بها قرار المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، بالإضافة إلى تغذية سوق العمل بالكوادر المهنية المؤهلة للإشراف على خطوط الإنتاج والمواقع التنفيذية في شتى مجالات الصناعة والتشييد كما هو الحال بجميع الدول الصناعية الكبرى مثل ألمانيا وإيطاليا.

جدير بالذكر أن مشروع مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل "ديمو" بمحافظة الفيوم تم بمنحة إيطالية لإعداد الكوادر التعليمية المتميزة التي تقوم بالتدريس، بجانب تطوير البنية التحتية، والاحتفال بانتهاء تطويره، بالإضافة إلى مجمع الأميرية بالشراكة مع الجانب البريطاني، والمجمع التعليمى التكنولوجى بأسيوط بتمويل من بنك التعمير الألماني.

ترشيحاتنا

7 ملايين و477 ألف جنيه إجمالى إيرادات فيلم الضيف بعد 9 أسابيع

شيكابالا: كهربا أخطأ ويجب على جماهير الزمالك مساندته ..فيديو

يمارس أعمال البنوك.. أقرض 281 مواطنا 120 مليون جنيه

شاهد.. إيمي سمير غانم في إطلالة كلاسيكية جديدة

برج العرب حلال العقد ووش السعد على الأهلي ومنتخب مصر

الأرصاد: طقس شتوي مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا

سفير مصر بالكونغو: فيتا كلوب سيصعب المباراة على الأهلي

الجهادي المتلعثم.. مقاتل داعش يعلن رغبته في الاتجار بالمخدرات بعد عودته ..شاهد

شيكابالا يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز لضمه ..فيديو

الزمالك الأقرب للدوري والأهلي يترقب.. 3 مؤشرات تحسم البطولة.. شيكابالا: الدوري للزمالك.. الأبيض يمتلك لاعبين يستطيعون الفوز في اللقاءات القادمة

تعرف على اسم ومهنة الفنانة كوكا الحقيقية ..نوستالجيا

أحمد حجازي ينشر صورا برفقة والديه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أنور السادات من المنوفية للجيزة.. وعلاقته بالألمان

ميشيل لوكليه.. قصة عشق فرنسية لمصر تعيش على أرض حجازة بقنا ..صور

بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

سلمى حايك : لم أخضع لعمليات التجميل وزواجي من رجل أعمال فرنسي صدم الكثيرين..صور

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

فيديو

أحمد مجدي: مبادرات الرئيس ساهمت في تخفيف آلام الناس .. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو
شيكابالا: فرجاني ساسي السهل الممتنع.. وأتمنى تواجد عبد الله السعيد في الزمالك ..فيديو
شيكابالا يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز لضمه ..فيديو
المرور تحذر من شبورة مائية كثيفة.. وتناشد الالتزام بالقواعد العامة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟