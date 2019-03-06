نائب يطالب بتعميم تجربة إنشاء المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية

قال النائب ممدوح عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن إنشاء أول منطقة لوجستية تجارية بالصعيد سيكون بها صوامع للقمح والحبوب وسيكون بها أيضا مستودع لتكرير الزيوت، بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين.



وأكد عمارة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن إنشاء هذه المناطق اللوجستية يأتى فى إطار خطة الدولة لمحاربة الجشع، من خلال وجود مستودع للتموين وصوامع ومستودع للبوتاجاز والمواد البترولية، مما يصب فى صالح المواطن، خاصة وأن الدولة كانت قد رفعت يدها فى الفترة الأخيرة عن احتكار السلع الأساسية من جانب التجار، مما أدى إلى حدوث انفلات فى الأسعار.



ووجه عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان التحية لوزارة التموين على هذه الخطوة ، مطالبا بضرورة تعميم هذه التجربة على مستوى الجمهورية ، بحيث يكون للحكومة دور فى توفير السلع للمواطنين كمنافس قوى، مما سيكون له تأثير على ضبط الأسعار حماية المواطن من جشع التجار.



وكان قد وقع الدكتور إبراهيم عشماوي،مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،عقد إنشاء أول منطقة لوجستية تجارية بمحافظات الصعيد ، حيث يتم البدء فيها فورا على أن يتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات ، وذلك تحت شعار"معا لتطوير صعيد مصر".



ويعد جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا لوزارة التموين، أول جهة حكومية تستجيب لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، بضرورة الاهتمام بمحافظات الصعيد للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بطرق باب الاستثمار فى محافظات الصعيد.

