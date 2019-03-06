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موجز الأخبار.. عقاب الموظف متعاطي المخدرات.. وريال مدريد مهتم بالتعاقد مع حجازي‎

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:33 م
صدى البلد
إمام رمضان
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتسهيلًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

وجاء على رأس تلك الأخبار.. تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية؛ بهدف اتخاذ إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي.

كما نشر الموقع أيضًا ما كشفته تقارير صحفية إنجليزية عن دخول النجم المصرى أحمد حجازى مدافع فريق وست بروميتش ألبيون، قائمة اهتمامات نادى ريال مدريد الإسبانى لتعزيز دفاع الملكي.

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موجز الأخبار.. عقاب الموظف متعاطي المخدرات.. وريال مدريد مهتم بالتعاقد مع حجازي‎

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