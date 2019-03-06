بشرى من النائبة سولاف درويش لأهالي القليوبية

حصلت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على موافقة من مجلس الوزراء؛ بإنشاء محطة صرف صحي ووحدة صحية، بمنطقة حوض عيسى بمركز قليوب بمحافظة القليوبية.



وأوضحت "درويش" - في بيانٍ لها اليوم - أنها حصلت على الموافقة بإنشاء محطة رفع صرف صحى على مساحة 400 متر، ووحدة صحية على مساحة 700 متر الواقعة بحوض ابو موسى المملوكة لهيئة العامة للاصلاح الزراعى التابعة لجمعية الإصلاح الزراعي بمركز قليوب؛ بعد موافقة وإصدار الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتم اصدار قرار بتخصيص للقطعتين.



وأشارت إلى أن محافظ القليوبية؛ كان قد وجه خطابًا بتاريخ 28/2/2019، إلى رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة قليوب، بالموافقة على إقامة محطة رفع صرف صحى والوحدة الصحية على المساحة المذكورة.



ولفتت إلى أن المعاينة للأرض تمت من قبل مجلس مدينة قليوب، بحضور الدكتور كرم السويلكي، نائب رئيس مدينة قليوب، لمخاطبة الجهاز التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الصحة وجمعية الإصلاح الزراعي، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروعين.

