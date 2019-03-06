120 طالبا يشاركون في المعرض الفني للرسم بألسن سوهاج

افتتح اليوم الدكتور ناصر حجي عميد كلية الألسن بجامعة سوهاج المعرض الفني للرسم للطلاب الهواة، وذلك بقاعة كلية الألسن بمقر الجامعة الجديد ولمدة ٦ أيام في الفترة من ٦ حتى ١١ من مارس الجارى.



وخلال جولته بالمعرض قال عميد الكلية أن الهدف من إقامة تلك الفعاليات نشر الثقافة الفنية، باعتبار أن الفن أداة من أدوات الوعي والمعرفة بمختلف نواحي الحياة، إضافةً إلى مساهمته بشكل فعال في رفع المستوى الجمالي في المجتمع، واكتشاف ابداعات الطلاب المتميزين وإبراز الموهوبين منهم، للمساهمة في تنمية قدراتهم في شتى فنون الرسم والتعبير عن ذلك بشكل حسي ملموس.



وأوضح الدكتور صبري توفيق وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة أن ١٢٠ طالبا وطالبة شاركوا في تنفيذ المعرض، وقدموا ٨٠ لوحة مميزة تعبر عن حب الوطن والانتماء للجامعة والكلية والمحافظة على النظام والنظافة فيهما.



جدير بالذكر أن اللوحات المعروضة تنوعت لتضم أعمال الرسم بالرصاص والشمع والألوان الزيتية والخشبية.