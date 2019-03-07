متحف الإسماعيلية يستعرض تاريخ أشهر الشخصيات النسائية عبر العصور ..صور

نظم متحف آثار الإسماعيلية برئاسة مني شعبان مدير عام المتحف الأربعاء محاضرة للزوار بعنوان"المرأة الالهة الأم والملكة"، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة خلال شهر مارس من كل عام.



المحاضرة تمت بحضور طلبة مدرسة جمال الدين الأفغاني، حيث تم التعريف بأشهر الشخصيات النسائية علي مر العصور ودورهم المؤثر في المجتمع بداية من العصر الفرعوني وحتي العصر الحديث.



واستعرضت المحاضرة نماذج لأشهر الشخصيات النسائية على مر التاريخ،وما قامت به كل منهن في حياتها،وتأثير كل منهن في مجتمعها الذي عاشت فيه.



ومن أبرز النماذج النسائية التي استعرضتها المحاضرة الملكة حتشبسوت وهدي شعراوي وصفية زغلول والدكتورة سميرة موسي والأميرة فاطمة إسماعيل وسيزا نبراوي.



وقام أمناء المتحف بتقديم الشرح للأطفال في قاعات العرض،وقام الأطفال بارتداء الازياء الفرعونية بحديقة المتحف.