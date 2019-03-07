ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

متحف الإسماعيلية يستعرض تاريخ أشهر الشخصيات النسائية عبر العصور ..صور

الخميس 07/مارس/2019 - 07:14 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
نظم متحف آثار الإسماعيلية برئاسة مني شعبان مدير عام المتحف الأربعاء محاضرة للزوار بعنوان"المرأة الالهة الأم والملكة"، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة خلال شهر مارس من كل عام.

المحاضرة تمت بحضور طلبة مدرسة جمال الدين الأفغاني، حيث تم التعريف بأشهر الشخصيات النسائية علي مر العصور ودورهم المؤثر في المجتمع بداية من العصر الفرعوني وحتي العصر الحديث.

واستعرضت المحاضرة نماذج لأشهر الشخصيات النسائية على مر التاريخ،وما قامت به كل منهن في حياتها،وتأثير كل منهن في مجتمعها الذي عاشت فيه.

ومن أبرز النماذج النسائية التي استعرضتها المحاضرة الملكة حتشبسوت وهدي شعراوي وصفية زغلول والدكتورة سميرة موسي والأميرة فاطمة إسماعيل وسيزا نبراوي.

وقام أمناء المتحف بتقديم الشرح للأطفال في قاعات العرض،وقام الأطفال بارتداء الازياء الفرعونية بحديقة المتحف.
متحف الإسماعيلية يستعرض تاريخ أشهر الشخصيات النسائية عبر العصور ..صور
متحف الإسماعيلية يستعرض تاريخ أشهر الشخصيات النسائية عبر العصور ..صور
متحف الإسماعيلية يستعرض تاريخ أشهر الشخصيات النسائية عبر العصور ..صور
متحف الإسماعيلية يستعرض تاريخ أشهر الشخصيات النسائية عبر العصور ..صور
متحف الإسماعيلية يستعرض تاريخ أشهر الشخصيات النسائية عبر العصور ..صور
متحف الإسماعيلية يستعرض تاريخ أشهر الشخصيات النسائية عبر العصور ..صور
متحف الإسماعيلية يستعرض تاريخ أشهر الشخصيات النسائية عبر العصور ..صور
متحف الإسماعيلية يستعرض تاريخ أشهر الشخصيات النسائية عبر العصور ..صور
متحف الإسماعيلية يستعرض تاريخ أشهر الشخصيات النسائية عبر العصور ..صور
متحف الإسماعيلية يستعرض تاريخ أشهر الشخصيات النسائية عبر العصور ..صور
متحف الإسماعيلية يستعرض تاريخ أشهر الشخصيات النسائية عبر العصور ..صور
متحف الإسماعيلية يستعرض تاريخ أشهر الشخصيات النسائية عبر العصور ..صور
متحف الإسماعيلية يستعرض تاريخ أشهر الشخصيات النسائية عبر العصور ..صور
متحف الإسماعيلية يستعرض تاريخ أشهر الشخصيات النسائية عبر العصور ..صور
متحف الإسماعيلية يستعرض تاريخ أشهر الشخصيات النسائية عبر العصور ..صور
متحف الإسماعيلية يستعرض تاريخ أشهر الشخصيات النسائية عبر العصور ..صور
متحف الإسماعيلية يستعرض تاريخ أشهر الشخصيات النسائية عبر العصور ..صور
متحف الإسماعيلية يستعرض تاريخ أشهر الشخصيات النسائية عبر العصور ..صور

ترشيحاتنا

نيمار يفتح النار على حكام تقنية الـVAR عقب خروج سان جيرمان من دوري الأبطال

الزمالك الأقرب للدوري والأهلي يترقب.. 3 مؤشرات تحسم البطولة.. شيكابالا: الدوري للزمالك.. الأبيض يمتلك لاعبين يستطيعون الفوز في اللقاءات القادمة

هل أخذ قرض من البنك حلال أم حرام.. مستشار المفتي يجيب

بأمر ترامب.. أمريكا توقف الإعلان عن القتلى المدنيين في ضرباتها بالطائرات المسيرة

شيكابالا : الدوري للزمالك ..فيديو

نجا بأعجوبة.. استخراج 40 قطعة معدنية من معدة مريض آكل المعادن

تفاصيل تعذيب طفلة على يد زوج أمها بكفر العلو

راندا البحيرى تبهر متابعيها بـ لوك جديد ..صور

قصة حب أحمد حاتم يتخطى 5 ملايين جنيه

مقتل وإصابة 37 من قوات الحشد خلال هجوم في العراق

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 7 /3 /2019 بمحافظات مصر

شيكابالا: انتظروني في الزمالك بعد شهر ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميشيل لوكليه.. قصة عشق فرنسية لمصر تعيش على أرض حجازة بقنا ..صور

بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

سلمى حايك : لم أخضع لعمليات التجميل وزواجي من رجل أعمال فرنسي صدم الكثيرين..صور

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

فيديو

تعرف على سبب تعرض نضال الشافعي لـ انفصام في الشخصية
سفير هولندا بالقاهرة: الشباب في مصر هم أكسجين الاقتصاد
شيكابالا : الدوري للزمالك ..فيديو
تعليق مثير من نضال الشافعي عن رد فعل الجمهور على أدواره في الشر
مانشستر يونايتد يطيح بـ سان جيرمان من الشامبيونزليج بثلاثية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟