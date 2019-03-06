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البحوث الزراعية: مشروع الـ1.5 مليون فدان يخدم تطوير الرقعة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:54 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
أكد الدكتور محمد سليمان، مدير مركز البحوث الزراعية، أن مشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان في منطقة "غرب المنيا" بدأ على أراض صحراوية لم يسبق لها الزراعة من قبل، حيث بدأ المشروع خلال الموسم الشتوي الماضي ابتداء من شهر أكتوبر للعام الماضي، حيث أولت الحكومة اهتماما كبيرا بها عوضا عن دافع المواطنين للاستثمار الزراعي في تلك المنطقة.

وأشار "سليمان" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، إلي أن الحكومة قامت بتخصيص 20 ألف فدان على سبيل التجربة بتلك المنطقة، حتى تعطي الطمأنينه لصغار المزارعين والشباب الراغبين في الاستثمار الزراعي بها.

لافتا، إلى أن وزارة الزراعة بادرت باستصلاح تلك المنطقة الصحراوية، تحفيزا للراغبين في الاستثمار والمشاركة بالمليون ونصف الميون فدان حتى تنمي الرقعة الزراعية المصرية.

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