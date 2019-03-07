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أخبار البلد

رئيس البريد يكرم العاملين المتميزين رياضيا

الخميس 07/مارس/2019 - 03:28 ص
صدى البلد
احمد عبد القوى
كرم عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد اثنين من العاملين المتميزين رياضيًا من أبناء الهيئة بشهادات تقدير وجوائز مالية بعد حصولهم على ميداليات عالمية وذلك تقديرًا لما حققوه من إنجازات في المجال الرياضي ودعمًا وتحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجهد لرفع علم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية التي يشاركون فيها.

وقال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن العاملين هم الثروة الحقيقية التي تعتمد عليها الهيئة ودعمهم وتنمية مهاراتهم ضمن أولويات مجلس الإدارة متابعا: "نحرص دائمًا على تكريم المتميزين منهم في مختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضي بهدف دعم التنافس الإيجابي بين العاملين وحثهم على التميز وتأكيدًا على دورهم الفعال في دعم مسيرة الهيئة وتحقيق رسالتها".

كما توجه عصام الصغير رئيس الهيئة بالتهنئة للكابتن رامي عبد العاطي والكابتن أبو الحسن محمود علي الإنجاز الذي حققوه بفوزهم بالمراكز الأولى في بطولات عالمية مؤكدًا على دعم الهيئة الكامل لهم لتحفيزهم على تحقيق العديد من البطولات في الفترة القادمة مشيرًا إلى ضرورة ترسيخ روح المنافسة الرياضية بين العاملين لتنمية الجانب الرياضي والنفسي لهم.

الجدير بالذكر أن الكابتن رامي عبد العاطي التابع لمنطقة بريد الغربية قد حصل على الميدالية الذهبية في البطولة الأفريقية للسومو ٢٠١٩ والتي أقيمت في المغرب الأمر الذي ساهم في حصول منتخب مصر على البطولة كما حصل الكابتن أبو الحسن محمود التابع لقطاع الشبكات على المركز الأول في بطولة العالم للبياثل والترايثل "فرق" والتي أقيمت بالغردقة كما حصل على المركز الاول "فردي" في بطولة أوكرانيا الدولية للخماسي الحديث.

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