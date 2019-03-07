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تعليم

عميد ألسن عين شمس: استحداث قسم اللغة البرتغالية العام المقبل

الخميس 07/مارس/2019 - 07:48 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
قالت الدكتورة منى فؤاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، إنه سيتم استحداث قسم جديد بالكلية لتدريس اللغة البرتغالية، وذلك بداية من العام الدراسي القادم، مشيرة إلى أنه كان من المقرر بدء الدراسة بالقسم من العام الحالي، إلا أنه تم التأجيل للعام الدراسي القادم.

وأضافت "فؤاد"، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن الكلية تضم أكبر عدد من الأقسام واللغات، بالنسبة لباقي كليات الألسن بالجامعات المصرية، مشيرة إلى أن الكلية تضم 14 قسما، وتدرس 17 لغة مختلفة.

وأوضحت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن الكلية تدرس اللغات الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الإسبانية، الألمانية، الروسية، التشيكية، الصينية، اليابانية، الكورية، بالإضافة إلى اللغات السامية "عبري - ماري"، واللغات الشرقية الإسلامية " فارسي - وتركي"، واللغات الافريقية " هوسا – سواحيلي" وكذلك اللغة العربية.

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