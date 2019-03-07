عميد ألسن عين شمس: استحداث قسم اللغة البرتغالية العام المقبل

قالت الدكتورة منى فؤاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، إنه سيتم استحداث قسم جديد بالكلية لتدريس اللغة البرتغالية، وذلك بداية من العام الدراسي القادم، مشيرة إلى أنه كان من المقرر بدء الدراسة بالقسم من العام الحالي، إلا أنه تم التأجيل للعام الدراسي القادم.





وأضافت "فؤاد"، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن الكلية تضم أكبر عدد من الأقسام واللغات، بالنسبة لباقي كليات الألسن بالجامعات المصرية، مشيرة إلى أن الكلية تضم 14 قسما، وتدرس 17 لغة مختلفة.



