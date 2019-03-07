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أخبار البلد

قريبا.. تنفيذ برنامج محام وكيل مستثمر بالنقابات الفرعية للمحامين

الخميس 07/مارس/2019 - 09:15 ص
صدى البلد
حمادة خطاب
قال عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، مقرر لجنة التدريب والبحوث، إن لجنة التدريب هي المسئولة عن تنفيذ برنامج "محام وكيل مستثمر"، بناء على تكليف النقيب العام، وحرصه على إتاحة الفرص لكل المحامين المشاركين، سواء بالقاهرة، أو النقابات الفرعية للمشاركة في البرنامج الذي تنفذه اللجنة.

وأكد "أحمد" أنه من المقرر أن يعلن قريبا جدول زمني عن البرنامج، والذي يعد بمعرفة اللجنة فقط، لتنفيذه بالنقابات الفرعية لإتاحة أكبر فرصة ممكنة للمشاركة، لافتًا إلى أن تنفيذ الجدول المزمع إعداده سوف يتم بالتعاون مع أعضاء مجلس النقابة العامة، ممثلي المحاكم الابتدائية، والنقباء الفرعيين.

وأشار إلى أنه سيُراعى في الجدول الزمني الأماكن الكائن بها فروع هيئة الاستثمار، بحيث ينفذ البرنامج داخل تلك الفروع، وهي: القاهرة، والجيزة، و6 أكتوبر، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، ودمياط، وجمصة، والعاشر من رمضان.

وأضاف أن اللجنة تبحث تنفيذ البرنامج في النقابات الأخرى التي ليس بها فروع للهيئة، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد تنفيذ البرنامج في أي من المحافظات، أو النقابات الفرعية.

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