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برلمان

برلماني: إنشاء منطقة لوجستية بالصعيد يساهم في تخزين المواد الإستراتيجية

الخميس 07/مارس/2019 - 07:15 ص
النائب حسن السيد
النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
معتز الخصوصي
قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن المنطقة اللوجستية التى سيتم إنشاؤها فى الصعيد ستحتوي على مجموعة أنشطة منها تخزينية كمصنع للتخزين ومناطق لبيع الجملة ومصانع خفيفة وجزء كسوق للخضار.

وأشار "السيد"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن هذه المنطقة اللوجستية سيكون لها مهمة فى تخزين المواد الإستراتيجية ، مشيرا إلى أنه سيكون مشروع إيجابى لأهالى الصعيد حتى لا يشتروا سلعهم واحتياجاتهم الأساسية من القاهرة ومحافظات بحرى ، مما سيقلل من مسافات النقل والتكلفة ، وسيجعل السلع تتواجد لمدة طويلة بدون احتكار.

واكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن هذه المناطق اللوجستية ستكون فرصة لإنشاء منطقة لتبادل التجارة الحرة مع الدول المجاورة، مما سيؤدى إلى تشغيل الشباب مما سينتج عنه عمالة كثيفة ، وسيدر أموال كثيرة.

وكان قد وقع الدكتور إبراهيم عشماوي،مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،عقد إنشاء أول منطقة لوجستية تجارية بمحافظات الصعيد ، حيث يتم البدء فيها فورا على أن يتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات ، وذلك تحت شعار"معا لتطوير صعيد مصر".

ويعد جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا لوزارة التموين، أول جهة حكومية تستجيب لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، بضرورة الاهتمام بمحافظات الصعيد للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بطرق باب الاستثمار فى محافظات الصعيد.

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