إعلان الأسماء النهائية للمرشحين لمنصب عميد إعلام القاهرة اليوم

تعلن اليوم، لجنة ترشيح العمداء برئاسة الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الجامعة، الأسماء النهائية للمرشحين علي منصب عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة.





وكانت جامعة القاهرة أعلنت فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الإعلام، 17 فبراير وحتى الإثنين 25 فبراير وذلك طبقا للقرار الوزاري بشأن إعادة فتح باب الترشيح لعمادة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والقرار الوزاري بتشكيل لجنة ترشيح العمداء برئاسة الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الجامعة.





ويأتي هذا الإجراء بعد خطاب أرسله وزير التعليم العالي إلى جامعة القاهرة، بفتح باب الترشح من جديد، وذلك بعد تقادم أوراق المرشحين الذين تقدموا في المرة الأولى في عام 2017.



