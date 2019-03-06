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فن

احتفالية منيب بساقية الصاوى..غدا

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:52 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يقام غدا بساقية الصاوى بالزمالك احتفالية منيب لإحياء الذكرى التاسعة والعشرين على رحيل الفنان أحمد منيب وسوف يحضر الحفل عدد من الفنانين ممن غنوا و تربو على أغانيه.

ويأتى فى مقدمة الفنانين الذين أعلنوا عن حضورهم الاحتفالية كل من الفنان حسن عبد المجيد والفنان شريف عبد المنعم والفنان النوبى العالمى محمد داوود.

ويتم الاعلان عن اقامة مركز منيب للفنون فى عاصمة الثقافة بأسوان والمعروف ان الفنان خالد منيب مؤسس فرقة منيب باند التى تقدم اصوات للساحة الفنية سوف يقدم اصوات جديدة شابة لمرحلة جديدة في فرقة منيب.

والمعروف أن الفنان أحمد منيب قد لحن لجيل الثمانينات وأولهم الفنان محمد منير الذى لحن له 48 اغنية فى بداية مشواره الفنى كما لحن لعديد من هذا الجيل أمثال علاء عبد الخالق وحميد الشاعرى وهشام عباس وحسن عبد المجيد ومنى عبد الغنى وحنان وغيرهم من الجيل وتحرص أسرة منيب دائما على اقامة مثل هذه الاحتفالية كل عام.

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