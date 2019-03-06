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استصلاح الأراضي: تعمير 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:07 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال المدير التنفيذي لمشروع المليون ونصف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا، الدكتور أيمن عبد العال، إن منطقة غرب المنيا لديها المساحة الأكبر بمشروع المليون ونصف فدان، حيث تحتوي على ما يقارب ال 400 ألف فدان يقع أغلبها قريب من العمران والطرق، منوها إلي أن تلك المنطقة قريبة من كافة الخدمات ومؤهله استصلاح أكثر من غيرها.

وتابع، "عبد العال" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أن نجاح وزارة الزراعة في استصلاح ال20 ألف فدان، الذي بدأ كتجربة وتحفيز للشباب وصغار المزارعين لاستصلاح المنطقة، يمثل نجاح كبير لمشروع المليون ونصف فدان بالكامل.

وأشار، إلى أن المشروع يطرح أراضي للشباب والمزارعين وراغبي الاستثمار الزراعي في تلك المنطقة بصعيد مصر، موضحا أن المنطقة يتم زراعتها بمياه الآبار.

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