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حوادث

حبس مزارع 15 يومًا ذبح عجوز أخذًا بالثأر بمغاغة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:02 م
صدى البلد
ايمن رياض
أمرت نيابة مركز مغاغة شمال محافظة المنيا بحبس مزارع 15 يوما لقيامه بذبح مزارع أثناء سيره بأحد شوارع القرية اخذا بالثار لوجود خلافات سابقة بين العائلتين منذ 4 سنوات.

ترجع أحداث القضية إلى تلقى اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير مباحث المديرية بمقتل مزارع بقرية جزيرة شارونة بمركز مغاغة ذبحا.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العقيد حمدي رفعت رئيس فرع البحث الجنائى والرائد محمود شلقامي رئيس مباحث مركز مغاغة وبتوجيهات العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية وتبين ان المجني علية مزارع يدعى ف.ن 62 سنة وان المتهم بقتله هو ا.ص 21 سنة بسبب وانه قام بذبح المجني عليه أثناء سيره بأحد شوارع القرية وحينما حاول الفرار لحق به الى داخل منزله حتى اجهز عليه ولفظ انفاسه الاخيرة بسبب وجود خصومة ثارية بينهما وقعت منذ 4 سنوات قام خلالها نجلي المجني علية بقتل شقيق المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 ايام وجددت اليوم الاربعاء حبسه 15 يوما.

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