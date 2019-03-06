دراسة إنشاء فرع لجامعة أسوان فى توشكى

إلتقى وفد من جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب بالدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الرى لدراسة إمكانية إنشاء فرع لجامعة أسوان فى مشروع توشكى لتكون نواة لمجتمع عمرانى جديد داخل هذا المشروع القومى العملاق .



وضم الوفد كل من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .



ومن جانبه صرح الدكتور أحمد غلاب بأن الهدف من إنشاء فرع لجامعة أسوان فى مشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى هو تحقيق أكبر إستفادة من الإستثمارات والبنية الأساسية الكبيرة الموجودة داخل المشروع الكبير، علاوة على تنمية منطقة توشكى بالكامل بواسطة جامعة أسوان التى تعتبر بيت خبرة فى المحافظة .



وأضاف "غلاب"، أنه من المقترح أن يضم فرع الجامعة فى توشكى عددًا من الكليات العملية مثل كلية الزراعة والعلوم وهندسة الطاقة وكلية التمريض لأن هذه الكليات سيكون لها مردود مباشر وسريع على تنمية توشكى .



وفى نفس السياق أضاف "عثمان"، أن وزارة الرى ترحب للغاية بفكرة إنشاء فرع لجامعة أسوان فى توشكى وسوف توفر كافة الإمكانيات الممكنة لإنشاء هذا الفرع فى أقرب وقت ، كما سيتم عقد إجتماع أخر مع المسئولين فى وزارة الرى خلال الأسبوع المقبل لعرض خطة جامعة أسوان لإنشاء هذا الفرع وآليات التنفيذ خلال الفترة القادمة .

