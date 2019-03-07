ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اليوم.. بدء تلقي طلبات حج الجمعيات بالوادي الجديد

الخميس 07/مارس/2019 - 07:48 ص
حج
حج
منصور ابوالعلمين
تبدأ مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، تلقي طلبات التقدم لأداء فريضة الحج لعام لموسم حج عام (1440 هـ 2019م).

وأكد مدير إدارة التضامن الاجتماعي، إمام فوزي ، أنه على مَن يرغب في التقدم لأداء فريضة الحج لهذا العام تقديم صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي للإدارة أو الجمعية القريبة منه لملء نموذج الحج مع توريد 10 جنيهات إلى حساب مؤسسة الحج والعمرة.

وأضاف فوزي، أن تلقي الطلبات سيتم على مستوى المراكز الإدارية الخمسة، ومن خلال الجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن أعداد الذين تم قبولهم العام الماضي لموسم الحج على مستوى المحافظة 47 حاجًا.

ترشيحاتنا

تعرف على اسم ومهنة الفنانة كوكا الحقيقية ..نوستالجيا

عاوز تسكن في المهندسين.. تعرف على سعر المتر بها

دراسة تكشف نوعية الأحلام التي يراها الأشخاص قبل موتهم

إياد نصار: أنا متمرد ولست كعائلتي متزمت.. فيديو

إسعاد يونس تستعيد ذكرياتها مع الزعيم في غاوي مشاكل

تخلصي من الشعر المجعد في 30 دقيقة

الروبوت الفهد.. حل جديد لإنقاذ البشر خلال الكوارث ..فيديو

التفاصيل الكاملة لـ برزان مشروع قطر العسكري في أمريكا.. الدوحة تشتري الجمهوريين لقلب واشنطن على الرباعي العربي.. 320 مليار دولار لتحقيق مخططات تميم.. وصفقات لا تحصى لتوسيع موارد تمويل الإرهاب

سفير مصر بالكونغو: فيتا كلوب سيصعب المباراة على الأهلي

مانشستر يونايتد يطيح بـ سان جيرمان من الشامبيونزليج بثلاثية ..فيديو

أفضل 7 هواتف ذكية لـ2019.. مقارنة مذهلة بين iPhone وSamsung وHuawei

كارمن تنشر صورة جديدة لها بصحبة أصدقائها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميشيل لوكليه.. قصة عشق فرنسية لمصر تعيش على أرض حجازة بقنا ..صور

بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

سلمى حايك : لم أخضع لعمليات التجميل وزواجي من رجل أعمال فرنسي صدم الكثيرين..صور

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

فيديو

شيكابالا: فرجاني ساسي السهل الممتنع.. وأتمنى تواجد عبد الله السعيد في الزمالك ..فيديو
شيكابالا يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز لضمه ..فيديو
المرور تحذر من شبورة مائية كثيفة.. وتناشد الالتزام بالقواعد العامة
الأرصاد: طقس شتوي مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا
تعرف على سبب تعرض نضال الشافعي لـ انفصام في الشخصية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟