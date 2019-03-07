اليوم.. بدء تلقي طلبات حج الجمعيات بالوادي الجديد

تبدأ مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، تلقي طلبات التقدم لأداء فريضة الحج لعام لموسم حج عام (1440 هـ 2019م).



وأكد مدير إدارة التضامن الاجتماعي، إمام فوزي ، أنه على مَن يرغب في التقدم لأداء فريضة الحج لهذا العام تقديم صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي للإدارة أو الجمعية القريبة منه لملء نموذج الحج مع توريد 10 جنيهات إلى حساب مؤسسة الحج والعمرة.



وأضاف فوزي، أن تلقي الطلبات سيتم على مستوى المراكز الإدارية الخمسة، ومن خلال الجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن أعداد الذين تم قبولهم العام الماضي لموسم الحج على مستوى المحافظة 47 حاجًا.