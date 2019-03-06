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اقتصاد

الغرف التجارية: أسعار الدواجن لن تتأثر باكتشاف الفيروس الجديد

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:07 م
صدى البلد
محمد صبيح
استبعد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن يؤثر الفيروس الجديد لإنفلونزا الطيور "H5N2" على أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، مؤكدا على ضرورة احتواء الموقف وتوفير الأمصال المضادة لهذا الفيروس فور اكتشافه مع عمليات الحجر البيطري للمزارع التي يكتشف فيها الفيروس.

ولفت عبد العزيز في تصريحات لـ صدى البلد، إلى اقتراب شهر رمضان المعظم والذي يزيد فيه إنتاج الدواجن إلى 2.2 مليون طائر، بالإضافة إلى ارتفاع حجم التربية المنزلية بنسب تصل إلى 30%.. منوها بأن الموسم يشكل خطرا على انتشار الفيروسات إذا لم تتحرك وزارة الزراعة ووحدات الطب البيطري بشكل سريع لمجابهة الفيروس قبل انتشاره.

وطالب عبد العزيز المربين بضرورة الانتباه إلى السلوكيات الخاطئة التي تعزز من انتشار الأمراض والأوبئة للحفاظ على الثروة الداجنة واللحوم البيضاء لتلبية الزيادة في الطلب المحلي خلال الموسم دون اللجوء إلى الاستيراد.

كانت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، كشفت عن نوع جديدة لمرض إنفلونزا الطيور" h5n2 " نتيجة اختلاط فيروسين نتج عنه فيروس ثالث، وتم اكتشافه فى إحدى مزارع " البط " التى لا تطبق الأمان الحيوى، موضحة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، والتعامل مع نوع العترة الجديدة.

وأضافت محرز، أن جميع اللقاحات متوفرة للنوع الجديد من إنفلونزا الطيور، موضحة أن العترة h5n1" " من مرض إنفلونزا الطيور لم تتحور، بل ظهر نوع جديد من إنفلونزا الطيور h5n2""، وأن الحالات التى ظهرت فى إحدى مزارع البط وليست فى مزارع الدواجن.

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