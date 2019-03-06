لهذه الأسباب..أحرص على تناول الروزمارى

قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، أن الروزمارى من الأعشاب التى تمتع برائحة ومذاق مختلف، بالإضاف إلى ذلك تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان.



وأضاف النادي، أن تناول الروزمارى، يساعد في الوقاية من الأمراض المرتبطة بالالتهابات حيث يحتوي على كثير من مضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية مناعة الجسم ، كما يعمل على تحسين الدورة الدموية.



وتابع: أن الروزمارى يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تقاوم الشقوق الحرة التي تقوم باتلاف خلايا الجسم.

