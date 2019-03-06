سامح الكيلانى: الحشيش يباع بالسنتيمتر لندرته.. فيديو

قال اللواء سامح الكيلانى، مدير الإدارة العامة لعمليات مكافحة المخدرات الأسبق، إن مصر مستهدفة بتهريب مخدر الحشيش، وكشف أن الحشيش ينتج فى لبنان وأفغانستان والمغرب وأمريكا الجنوبية.



وأضاف خلال حواره ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن مخدر الحشيش يأتى من سواحل البحر الاحمر والابيض المتوسط.



وكشف أن طرب الحشيش يكون بجودات فكلما زادت المادة الفعالة التى تقوم بعمل الهلوسة ينتج عنها زيادة فى ثمنه ، وكشف أن الحشيش يباع بالسنتيمتر لأنه نادر الوجود.



وأوضح أن هناك جهودا كبيرة من للتصدي لمروجي المواد المخدرة، وأكد أن الادارة العامة لمكافحة المخدرات عرضت قانونا على مجلس الوزراء للتصدي للمروجين.