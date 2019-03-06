عابد: مصر بها 7 ملايين لاجئ يقيمون فى مساكن وليس مخيمات..فيديو وصور

أعلن اللواء علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، بأن مصر الدولة العربية الوحيدة على مستوى العالم التى يوجد بها 7 ملايين لاجئ، يقيمون في منازل ومساكن وليست مخيمات ويحصلون على الدعم وأولادهم في المدارس وعمرنا ما عايرنا أحد مثلما يحدث في باقى الدول الأخرى .



أضاف عابد بأن مصر هى قبلة العرب وأفريقيا وعلشان نقدر نتحمل المرحلة وتعدى ويكون عندنا دولة عظيمة على مستوى العالم ، وأن مصر عمرها ما وقعت لأننا نؤمن بشئ واحد "هنروح فين" .



جاء ذلك أثناء مشاركة اللواء علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، فى فعاليات حفل تكريم أسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة، الذي نظمه حزب مستقبل وطن بالتنسيق مع المحافظة ضمن الاحتفالات بيوم الشهيد بنادي المحافظة، تحت شعار "يوم الوفاء والعرفان بالجميل لشهداء الوطن".



وذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم والمهندس عبدالقادر الجارحي أمين حزب مستقبل وطن بالفيوم، وفضيلة الشيخ سعيد محمد سعيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية ورئيس بيت العائلة المصرية بالفيوم، والقمص روفائيل سامي أمين فرع بيت العائلة بالفيوم، والمحاسب على مسعود رئيس مجلس إدارة نادي المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء البرلمان المصري وممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.