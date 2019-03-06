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رياضة

مواهب في الغربة .. أحمد زغلول ناشئ مصري يبحث عن فرصة بـ أوروبا.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:29 م
صدى البلد
أحمد هاني
صغر سنه وعدم تسليط الضوء عليه، يجعله غير معروف للجماهير، لكن الموهبة تفرض نفسها لتجعل الجميع يشيدون بها. يعتبر من المقيمين في أوروبا وأحيانًا ينتقل إلى كندا.. إنه المصري "أحمد زغلول" من مواليد 2002، ينتقل لفترات المعايشة بين نادى إلى آخر، إضافة إلى لعبة دورات معتمدة لـ Fifa لسن الـ 19 عاما، وأخرها سفرة اليوم لاستكمال الدورة المنظمة من الاتحاد الدولي في "ميلان".

تألق زغلول مؤخرًا في شمال انجلترا وخاض اكثر من لقاء مع ناد إسباني وانجليزي واحرز هدفا في شباك نادي هدرسفيلد الانجليزي.

زغلول يلعب حاليًا تحت التدريب في نادي فالنسيا الاسباني حتى يتم الـ 18 عاما، في 2020، ويكمل إجراءات إنضمامه لـ "الخفافيش".

موهبة زغلول أراد ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب المصري للشباب، استثمارها في رحلة إنشاء جيل جديد وبالفعل استدعائه لمعسكر المنتخب منذ عدة أشهر ماضية، ويأمل صاحب الـ 17 عامًا أن يتم استدعاؤه مجددًا مؤكدًا أن "الكابتن ربيع" مقتنع به.

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