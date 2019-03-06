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منوعات

خطؤها لا يغتفر.. محامية حقوق إنسان تعتدي على طاقم طائرة هندية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:16 م
صدى البلد
محمد علي
اعترفت محامية دولية لحقوق الإنسان بخطئها الكبير بعد تصرفها بغضب كبير مع طاقم طائرة هندية، وخروجها عن كل حدود اللياقة والأدب، وفق ما قالت صحيفة ديلي ميل.

وقامت المحامية الدولية بالتعرض لفظيًا وبالبصق على مضيف طيران، وثبت تعاطيها مواد كحولية ساهمت في فضيحتها التي صورتها الكاميرات .

تم القبض على سيمون بيرنز، المعروفة باسم سيمون أوبروين، بعد أن أساءت لموظفي إير إنديا في رحلة من مومباي إلى لندن.

وطالبت بيرنز التي كانت راكبة على درجة رجال الأعمال بالتحدث مع الطيار بعد أن رفض طاقم الطائرة حمل زجاجة كحول أخرى لها، وحين رفض طلبها ثارت وخرجت عن لياقتها وأساءت لطاقم الطائرة.

واعترفت بيرنز ، بأنها مذنبة في محكمة قضاة أوكسبريدج.

وستتم محاكمة المحامية الايرلندية في محكمة ايسلورث في الرابع من ابريل بعد ان قال القضاة ان الجريمة خطيرة للغاية.

وعرضت المحامية سلامة الطائرة للخطر بسبب سكرها وتدخينها،وأثارت ركاب الطائرة وسببت استياء واسعا لهم خلال الرحلة.

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