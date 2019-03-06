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تعرف على أول تجربة لزراعة القصب بالتنقيط في صعيد مصر

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:17 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال المهندس ساهر محمود، صاحب فكرة زراعة القصب بالتنقيط، إن تلك الفكرة تتعلق بتوفير المياه والأسمدة بالإضافة لزيادة الإنتاج، حيث قامت وزارة الزراعة بتشكيل لجان لمتابعة النباتات من بداية زراعتها حتى حصادها في نهاية الموسم.

تابع، "محمود" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أنه عمل علي ترك مساحة بين النباتات علي خلاف المتعارف عليه خلال زراعة القصب، حيث وسع المساحة من 70 سم إلي 2 متر، منوها إلي وزارة الزراعة تابعت بشكل مستمر وزن النبات وحساب الناتج النهائي الذي وصل إلي 50 طنا.

وأشار، إلي أن زراعة القصب تعتمد على الغمر والذي يتطلب من 10 إلي 12 ألف متر من المياه، ولكن الطريقة الجديدة التي يستعمل فيها التنقيط لا تتعدى ال 6 آلاف متر، وهو ما وفر الكثير من المياه والأسمدة المهدرة.

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