صعود الفريق الأول لكرة اليد ببني سويف للدورة المؤهلة للممتاز

صعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي بني سويف، للدورة المجمعة المؤهلة للدوري الممتاز، وذلك بعد احتلاله للمركز الثالث برصيد 22 نقطة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.





وجاء صعود بني سويف، بعد فوز بني مزار على سكر أبو قرقاص بنتيجة 25-22، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، الأربعاء، ليخطف الفريق ثلاث نقاط غالية ويقفز لقمة المجموعة الثالثة، بينما تمثل الخسارة صدمة لفريق السكر والتي قضت على آماله في الصعود للتصفيات النهائية، ومنحت فريق بني سويف بطاقة التأهل برفقة بني مزار، ومركز شباب ديرمواس، عن هذه المجموعة.



