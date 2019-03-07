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رياضة

صعود الفريق الأول لكرة اليد ببني سويف للدورة المؤهلة للممتاز

الخميس 07/مارس/2019 - 01:49 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
صعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي بني سويف، للدورة المجمعة المؤهلة للدوري الممتاز، وذلك بعد احتلاله للمركز الثالث برصيد 22 نقطة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وجاء صعود بني سويف، بعد فوز بني مزار على سكر أبو قرقاص بنتيجة 25-22، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، الأربعاء، ليخطف الفريق ثلاث نقاط غالية ويقفز لقمة المجموعة الثالثة، بينما تمثل الخسارة صدمة لفريق السكر والتي قضت على آماله في الصعود للتصفيات النهائية، ومنحت فريق بني سويف بطاقة التأهل برفقة بني مزار، ومركز شباب ديرمواس، عن هذه المجموعة.

ويقود فريق بني سويف جهاز فني بقيادة محمود البراوي، مديرًا فنيًا، وعصام رجب، مدرب، وتضم مجموعة بني سويف كلا من أندية: ديرمواس الرياضي، ومركز شباب ديرمواس، وأبو قرقاص، وإمبابة، ونادي ببا الرياضي. ويتأهل ثلاث فرق بنهاية الموسم للمشاركة بالتصفيات المؤهلة للممتاز.

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