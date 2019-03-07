برج العرب حلال العقد ووش السعد على الأهلي ومنتخب مصر

يعتبر ملعب برج العرب فى الإسكندرية حلال العقد التى يلجأ إليها المسئولين فى الجهات الأمنية واتحاد الكرة من أجل إنهاء أية مشاكل خاصة بالملاعب التي تستضيف منافسات محلية أو قارية.



وصار ملعب برج العرب وش السعد وأيقونة الكرة المصرية التى تأهل عبر عشبها منتخب مصر الوطنى إلى نهائيات مونديال روسيا 2018 فضلا عن الصولات والجولات التي قام بها النادي الأهلي على مستوى البطولات الإفريقية.



وشهدت الكرة المصرية إفتتاح ملعب برج العرب عام 2007 بسعة استيعابية بلغت 86 ألف مشجع ودخل قائمة أكبر ملاعب كرة القدم في العالم تم ترتيبها حسب سعة المقاعد ووفق الحد الأقصى لعدد المشاهدين الذين يمكن أن يستوعبه الاستاد في المناطق المخصصة للجلوس.



وش السعد

نجح منتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر في الفوز على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف فى 8 أكتوبر الماضي في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا بأقدام محمد صلاح والتأهل للمونديال بعد غياب لأكثر من 28 عاما.



أصبح ملعب برج العرب تميمة النادي الأهلي منذ إفتتاحه وشهد تفوقا للمارد الأحمر على المستوى المحلي والإفريقي وبات الاستاد سلاح الأهلي للفوز بالمباريات واستحق الحصول على لقب استاد السعادة للقلعة الحمراء والفراعنة الكبار.



كما فاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 8 مرات فى تاريخه حيث صعد المارد الأحمر للمرة الـ11 فى تاريخه لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة النجم الساحلى التونسى ليصعد الأحمر بمجموع مباراتى الذهاب والعودة 7/4. وفاز الأحمر بلقب البطولة الأفريقية أعوام 1983 , وعام 1987 , وعام 2001 , وعام 2005 , وعام 2006 , وعام 2008 , وعام 2012 و2013 على حساب أورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي.



ونال الأهلي لقب دوري الأبطال عام 2008 على استاد برج العرب بالإضافة إلى نهائي دوري الأبطال عام 2012 على ملعب برج العرب وانتهى بالتعادل مع الترجي التونسي بهدف لكل منهما وفاز الأهلي في تونس بهدفين مقابل هدف.



وفي نسختي البطولة عام 2008 أمام القطن الكاميروني و2012 عبر بوابة ملعب برج العرب، حيث تقابل على ملعب البرج أمام الترجي، وتعادل بهدف لكل فريق وحقق الفوز في تونس بهدفين مقابل هدف.



وتفوق الأهلي على غريمه التقليدى نادى الزمالك على ملعب برج العرب وفاز بهدفين دون رد سجلهما إيفونا وعمرو جمال وأنهت الولاية الثانية لأحمد حسام ميدو مع الزمالك والتي كان يساعده فيها حازم إمام كما حقق الأهلي فوزه فى القمة 114 فى عام 2017 على الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة الختامية للدوري الممتاز الموسم الحالي،والتي أقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب.



حلال العقد

ملعب برج العرب استحق لقب المنقذ للمسئولين عن الرياضة وجهات الأمن لدى نشوب أزمات حول ملعب المباريات التي تتسم بالحساسية مثل إقامة مباراة الأهلي والزمالك بعدما رفض المارد الأحمر خوض اللقاء فى ملعب الجونة بالبحر الأحمر.



وشهدت الأزمة اتصالات أجراها رئيس الوزراء إبراهيم محلب مع وزير الداخلية ورئيس اتحاد الكرة من أجل التوصل لحلول توافقية لمباراة القمة بعد رفض ملعب الجونة بداعي سوء أرضية الملعب وعدم وجود إضاءة مما يجبره على خوض اللقاء في درجة حرارة مرتفعة فيما تمسك اتحاد الكرة حينها بإقامة المباراة في الجونة بداعي أن الأهلي لم يحصل على موافقة أمنية لإقامتها في ملعب آخر.



وواجه النادي الأهلي قرارا صارما من الجهات الأمنية عقب أزمة صدور أعمال الشغب الجماهيرى بملعب استاد القاهرة فى مباراة مونانا الجابوني بدور الـ32 في دورى أبطال إفريقيا ودخول أعداد أكثر من التي حددتها الجهات الأمنية بالتنسيق مع اتحاد الكرة لتعود الأمور إلى الصفر وتحويل المباريات الإفريقية للقلعة الحمراء إلى ملعب برج العرب.



كما أنقذ ملعب برج العرب لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين وحصلت على موافقة رسمية من مديرية أمن الأسكندرية لاستضافة مباراة الأهلي والمصري فى الدورى الممتاز إلى جانب خروج الأهلى من بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب بعد التعادل الإيجابي 1/1 مع الوصل الإماراتي بعدما سبق وانتهت مباراة الذهاب ببرج العرب 2/2.