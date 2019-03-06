50 ألف كاشف عن الإدمان من التضامن للمرور..فيديو

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي قامت بتمويل الإدارة العامة للمرور بـ50 ألف كاشف عن الإدمان والتعاطى.



وأضاف خلال حواره ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن هناك حملات لمواجهة الادمان فى جميع الطرق.



وأشار إلى أن الدولة فى حالة استنفار للمواجهه الحاسمة لهذه القضية.

