النادي الأهلي يكشف حقيقة الصورة المزعومة عن فرع مدينة نصر

أكدت إدارة النادي الأهلي أن سبب تواجد قوات الأمن أمام فرع مدينة نصر يعود لتأمين مباراة فريق الشباب مع بيراميدز ضمن منافسات دورى الجمهورية.



وقال النادي في بيان توضيحي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:« الصورة المنشورة من أمام بوابات فرع النادي الأهلي بمدينة نصر وقوات الأمن المتواجدة للقيام بدورها كالمعتاد في حماية أمن وسلامة الجميع في مباراة شباب الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات دوري الشباب والتي أقيمت عصر اليوم في فرع النادي بمدينة نصر»



وأضاف:« لذا لزم التنويه بعد قيام أحد الأشخاص باستغلال هذه الصورة والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن قوات الأمن تتربص بأحد أقاربه من أعضاء النادي، وهو أمر لم يحدث، خصوصًا وأن قوات الأمن لم تتعرض لأي من أعضاء النادي سواء داخل فرع مدينة نصر أو خارجه أو في محيطه، حتى تكون الصورة واضحة للجميع».

