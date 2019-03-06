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أخبار العالم

في الإمارات.. تمتع باليوجا وسط 30 ألف سمكة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:18 م
أرشيفية
أرشيفية
شريف سيد
أعلن مركز دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية عن تنظيم جلستي يوجا تحت الماء، في الأجواء الهادئة لنفق الاكريليك الشفاف الذي يخترق حوض الأكواريوم العملاق بزاوية 270 درجة، بين 30 ألف سمكة.

وتنظم النسخة الثالثة من فعاليات اليوجا تحت الماء في 15 مارس الجاري، وتقدم مجددًا للمشاركين تجربة مفعمة بالاسترخاء، تتكامل فيها الراحة البدنية والذهنية مع روعة 30 ألفًا من الكائنات البحرية التي تحيط بهم من مختلف الزوايا.

وأعدت الفعاليات بهدف تعزيز الوعي بأهمية حماية البيئات البحرية والكائنات التي تعيش فيها، وتتيح للمشاركين فرصة مشاهدة مجموعة مميزة من الحيوانات البحرية عن قرب، بما في ذلك أسماك القرش والراي، والكثير غيرها، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الاماراتية.

وتستمر كل جلسة لـ 45 دقيقة، بإشراف المدربة نيكي رينكس من «بلاتفورم ستوديوز»، والتي أعدت باقة أنشطة لإثراء الصفاء الذهني، وتعزيز حيوية الجسم، مع الاستمتاع بجمال عالم البحار.

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