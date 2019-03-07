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حوادث

مزارع يدعي تسفير الشباب بعد القبض عليه: هرجع كل الفلوس لصحابها

الخميس 07/مارس/2019 - 07:16 ص
المتهم
المتهم
مصطفى الرماح - احمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، فى ضبط مزارع لقيامه بالنصب والاحتيال على شابين والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم توفير فرصة عمل لهما بالخارج.

اعترف المتهم بقيامه بإيهام المتضررين بتوفير فرص عمل لهم، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.

التحريات كشفت ورود بلاغ من محمد .ع.ع وآخر، يفيد بتضررهما من جمال .ع.م"مزارع" لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ مالى مقابل تسفيرهما لإحدى الدول العربية ، وتوفير فرصة عمل لهما بها إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

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