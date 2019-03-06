هيئة الطرق تكشف أسباب انهيار كوبري محافظة الشرقية

علق المهندس سامي فرج ، رئيس قطاع التنفيذ بالهيئة العامة للطرق والكباري، علي واقعة الانهيار في جسر طريق الصالحية- القصاصين بالشرقية قائلا :" الواقعة قبل الكوبري بــ 100 متر وليس لها علاقة بالكوبري الجديد".



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، إن خط الصرف الصحي المسرب سبب انهيار تلك الجزئية.



وأوضح أن جهاز الصرف الصحي يمتلك أجهزة حساسة، يقوم بالكشف علي الخطوط، لمعرفة الاتجاهات المتواجد بها التسريب، وتتم الملاحظة باستمرار.