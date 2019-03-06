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هيئة الطرق تكشف أسباب انهيار كوبري محافظة الشرقية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:28 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام الحارتي
علق المهندس سامي فرج ، رئيس قطاع التنفيذ بالهيئة العامة للطرق والكباري، علي واقعة الانهيار في جسر طريق الصالحية- القصاصين بالشرقية قائلا :" الواقعة قبل الكوبري بــ 100 متر وليس لها علاقة بالكوبري الجديد".

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، إن خط الصرف الصحي المسرب سبب انهيار تلك الجزئية.

وأوضح أن جهاز الصرف الصحي يمتلك أجهزة حساسة، يقوم بالكشف علي الخطوط، لمعرفة الاتجاهات المتواجد بها التسريب، وتتم الملاحظة باستمرار.

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