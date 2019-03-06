هيئة الطرق تكشف أسباب انهيار كوبري محافظة الشرقية

علق المهندس سامي فرج ، رئيس قطاع التنفيذ بالهيئة العامة للطرق والكباري، علي واقعة الانهيار في جسر طريق الصالحية- القصاصين بالشرقية قائلا :" الواقعة قبل الكوبري بــ 100 متر وليس لها علاقة بالكوبري الجديد".
وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، إن خط الصرف الصحي المسرب سبب انهيار تلك الجزئية.
وأوضح أن جهاز الصرف الصحي يمتلك أجهزة حساسة، يقوم بالكشف علي الخطوط، لمعرفة الاتجاهات المتواجد بها التسريب، وتتم الملاحظة باستمرار.
وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، إن خط الصرف الصحي المسرب سبب انهيار تلك الجزئية.
وأوضح أن جهاز الصرف الصحي يمتلك أجهزة حساسة، يقوم بالكشف علي الخطوط، لمعرفة الاتجاهات المتواجد بها التسريب، وتتم الملاحظة باستمرار.