محافظ الفيوم يشهد حفل مستقبل وطن لتكريم أسر الشهداء.. صور





حضر الاحتفال اللواء علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، والمهندس عبد القادر الجارحي أمين حزب مستقبل وطن بالفيوم، وفضيلة الشيخ سعيد محمد سعيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية ورئيس بيت العائلة المصرية بالفيوم، والقمص روفائيل سامي أمين فرع بيت العائلة بالفيوم، والمحاسب علي مسعود رئيس مجلس إدارة نادي المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء البرلمان المصري وممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والذي أشرفت على تنظيمه منى عابد عضو اللجنة العليا لحزب مستقبل وطن بالفيوم .



بدأ الحفل بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم والوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء، وتخلل الحفل فقرات من الشعر الوطني والتواشيح الدينية.



أشار محافظ الفيوم إلى أننا اليوم بصدد الاحتفال بيوم الشهيد وهو يوم عزيز وغالٍ علينا، نحتفل فيه بتكريم أسر شهدائنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين من أبناء المحافظة، الذين قدموا كل غالٍ ونفيس من أجل أمن واستقرار مصر، موضحًا أن الاحتفال يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويُجسد أسمي معاني العطاء والوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء تخليدًا لذكراهم.



وقدم محافظ الفيوم تحية تقدير وإعزاز لأسر الشهداء، الذين ضرب أبناؤهم أروع الأمثلة فى التضحية بأرواحهم من أجل رفعة الوطن والدفاع عن أراضيه، مؤكدًا أن تكريم هؤلاء الأبطال يُعد تكريمًا معنويًا لا يضاهي ما قدموه من أجل مصرنا الحبيبة، مؤكدًا على أن أمنية كل إنسان أن ينال مثل منزلتهم.



ومن جانبه قدم نائب رئيس حزب مستقبل وطن خالص شكره لمحافظ الفيوم على ما يبذله من جهد فى تحقيق مطالب أسر الشهداء، وأشار إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد يأتي تأكيدًا على أن جميع أفراد القوات المسلحة والشرطة يتمنون الشهادة من أجل الوطن، حيث أن الفريق أول عبد المنعم رياض الذي ارتبط يوم الشهيد بذكرى استشهاده ـ ضرب أروع مثل على ذلك.

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، فعاليات حفل تكريم أسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة، الذي نظمه حزب مستقبل وطن بالتنسيق مع المحافظة ضمن الاحتفالات بيوم الشهيد بنادي المحافظة، تحت شعار "يوم الوفاء والعرفان بالجميل لشهداء الوطن".