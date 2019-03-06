البرلمان يناقش اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية.. الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الأسبوع المقبل ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية بين وزارة التعليم والبحث العلمى بمصر والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية، جامعة للعلوم التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء الجامعة الألمانية الدولية، يكون لها الشخصية الاعتبارية الخاصة المستقلة، ويكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة، وتمنح الجامعة درجة البكالوريوس والدراسات العليا بأنواعها، وتعتمد على القواعد والمعايير واللوائح الدراسية الألمانية.

