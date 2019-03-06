ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

البرلمان يناقش اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية.. الأسبوع المقبل

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:02 م
مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الأسبوع المقبل ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية بين وزارة التعليم والبحث العلمى بمصر والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية، جامعة للعلوم التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء الجامعة الألمانية الدولية، يكون لها الشخصية الاعتبارية الخاصة المستقلة، ويكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة، وتمنح الجامعة درجة البكالوريوس والدراسات العليا بأنواعها، وتعتمد على القواعد والمعايير واللوائح الدراسية الألمانية.

ترشيحاتنا

تامر أمين لـ ياسمين الخطيب: لو الأهلي كسب الدوري هحلقلك زيرو.. فيديو

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

مشروب سحري تتناوله قبل النوم يحقق فوائد كبيرة للجسم

الجدة القاتلة والحفيد المتبول.. جريمة بشعة فى دار السلام

مفاجأة.. ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع أحمد حجازي

شاهد.. مدرس بالإسكندرية ينظف حوش المدرسة بـ يديه

العثور على جثة موظف بترول بـ شقته في السويس

الزمالك يقترب من إقناع صفقة الأهلي بالتوقيع

8 وثائق هامة مطلوبة من الفائزين بالحج ومرافقيهم.. خدمات

رأس الحربة حامل يا كابتن .. حكاية نجمة المنتخب الأمريكي للكرة النسائية.. مهاجم فى الشهر الخامس

شعبة الدواجن تحذر من كارثة بعد اكتشاف فيروس.. فيديو

خالد الجندي: صيام أول رجب بدعة وليس من الدين في شيء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

سلمى حايك : لم أخضع لعمليات التجميل وزواجي من رجل أعمال فرنسي صدم الكثيرين..صور

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

فيديو

شاهد.. مدرس بالإسكندرية ينظف حوش المدرسة بـ يديه
فيديوجراف| ثعلب يصيب شرطيا برصاصة في صدره
مانشستر يونايتد يتقدم على سان جيرمان 2/1 في الشوط الاول..فيديو
حسن الخلعي يطرح أغنية أوعى الوحش مع جوهرة .. فيديو
كرم جبر: الحكومة خفضت دعم الصحف القومية للثلث.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟