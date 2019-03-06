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محافظ الإسكندرية: 24 حالة إصابة نتيجة تسرب الكلور .. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:26 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية إن عدد حالات الإصابة نتيجة تسرب الكلور بإحدى المدارس ليس 48 ، مشيرا إلى أن من دخل المستشفيات 24 والمتبقى 4 حالات فقط بالمستشفيات .

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر" التسريب الذى حدث فى محطة مياه مجاورة لمجمع مدارس أدى الى إصابة 24 طالبا ومعلما.

وتابع قنصوة ان هذا الموضوع حدث مرة سابقة فى وجوده. مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لمنظومة جديدة كاملة لتلافي المشكلة وحتى لا تتكرر مرة اخرى.

من جانبه قال المهندس فرج عامر إن المتبقى 4 حالات فقط، مشيرا إلى أنها تحدث للمرة الرابعة مطالبا بعوامل أكثر أمانا للمحطة حتى لا تتكرر.

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