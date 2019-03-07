ضبط مصنع أعلاف غير مرخص بالشرقية

أكدت "فايزة عبد الرحمن" وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه تم التشديد بضرورة تكثيف الحملات التموينية و التفتيشية المفاجئة لتحقيق انضباط الأسواق والقضاء على جميع صور إستغلال المواطنين والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين ومدى التزام التجار بتطبيق الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية ووصول الدعم لمستحقيه.



وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه قام قطاع تموين وسط الشرقية برئاسة يسرى كمال بشن حملة تفتيشية علي المخابز ومصانع وسط الشرقية حيث تم تحرير محضر رقم 239 ج ا د ط ابو حماد ضد "ر ذ" صاحب مصنع لتصنيع الأعلاف والاتجار بها يعمل بدون ترخيص من وزارة الزراعة وتم التحفظ على شكاير أعلاف وخامات وملح طعام وخليط زوائد مجهولة المصدر بإجمالى 500 كيلو.



كما تم تحرير محضر رقم 238 ج ادط ابو حماد ضد "ر ع م" مستأجرة ومديرة مسئولة لمخبز بلدي لتجميع عدد 178 بطاقة تموينية ذكية داخل المخبز والمحظور الاحتفاظ بها داخل المخبز بدون سبب.



وتحرير محضر رقم 425 ج اد مركز الزقازيق ضد "ح م ا صاحب مخبز بلدى لتجميع 3 شكاير دقيق بلدى مخبأ لغرض بيع فى السوق السوداء ومحضر رقم 426 ج ادط ضد "ه م ع أ" صاحب مخبز بلدى مركز الزقازيق لمخالفة تعليمات التشغيل.



كما تم تحرير مخالفات أخرى لعدد 15 مخبز مخالف لنقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق مواصفات وتوقف وتصرف من الحصة ونظافة.