شاهد.. حكايات الإيزيديات الهاربات من قبضة داعش

قالت بعض النساء الايزيديات اللائي كن محتجزات لدى تنظيم داعش الإرهابي، إن هناك مئات اخريات في عداد المفقودات.



جاء ذلك خلال التقرير الذي اذاعته قناة الغد، حول المأساة التي روتها بعض النساء الإيزيديات وحكاياتهن عن المحنة التي كن يعيشنها تحت وطأة تنظيم داعش في سوريا.



وأفاد التقرير بأن الكثير من الفتيات لقين حتفهن نتيجة الحرب والإرهاب علي يد عناصر التنظيم.



وأشار إلى أن "باسيه حمو" هي احدى الفتيات اللائي تم الافراج عنهن تعرضت للتعذيب على يد افراد التنظيم وبيعت 17 مرة بين أعضائه، هذا بالإضافة إلى أن هناك مئات من النساء لا يزالن يقعن تحت التعذيب ويحتاجن إلى المساعدة.