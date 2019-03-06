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عمرو عثمان: الإدمان لا يقل خطورة عن الإرهاب..فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:28 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الدولة تقوم بمجهود كبير للقضاء على الادمان، وكشف ان هناك رقم لـ صندوق علاج ومكافحة الإدمان يحمل رقم 16023.

وأضاف خلال حواره ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن الأسرة هي خط الدفاع الأول لمحاربة المخدرات و المدرسة تأتي فى المركز الثانى والإعلام يأتى فى المركز الثالث.

وأشار إلى أن الصندوق يمتلك 22 مركزا لعلاج الادمان فى مصر وسيتم إدخال 5 مراكز جديدة، وكشف أن الإدمان لا يقل خطورة عن الإرهاب.

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