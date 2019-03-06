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اقتصاد

إضافة المواليد ..حلم المواطنين الحائر بين غير المستحقين ووزير التموين

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:43 م
صدى البلد
محمد صبيح
استبشر المواطنون خيرا مع إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف الدعم للمواليد المضافين على البطاقات التموينية خلال شهر ديسمبر 2018 وهو الأمر الذي تراجعت عنه الوزارة لأسباب خاصة بالتمويل .

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت قبول إضافة المواليد من عام 2006 إلى 2015 خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر 2018، على أن يتم صرف الدعم للمواليد المضافة خلال شهر ديسمبر نهاية العام الماضي أو يناير بحد أقصى من العام الجاري إلا أن عدم توافر اعتمادات مالية أعاق التنفيذ.

وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أكد أن صرف الدعم للمواليد الجدد لن يكلف الدولة جنيها إضافيا عن الاعتمادات المالية المخصصة للدعم خلال العام المالي الجاري معولا على نجاح عملية تنقية البطاقات من الوفيات والمسافرين والأسماء المكررة والوهمية في توفير الدعم اللازم لإضافة المواليد الجدد، إلا أن عملية التنقية لم تسفر عن الوفر اللازم لتحقيق المعادلة.

وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن وزارته أنهت المرحلة الأولى من عملية استبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم بنهاية فبراير الماضي، كما بدأت المرحلة الثانية من استهداف غير المستحقين خلال شهر مارس.. مؤكدا أنه سيتم صرف الدعم للمواليد الجدد بعد انتهاء مراحل استبعاد غير المستحقين الأربعة فورا.

وتعتمد عملية استهداف غير المستحقين وفقا لمعايير استهلاك مرتبطة بحجم الإنفاق على التعليم بمصروفات 30 ألف جنيه سنويا أو استهلاك الكهرباء 650 كيلو وات شهريا فأكثر أو فاتورة محمول 800 جنيه شهريا فأكثر أو امتلاك سيارة موديل 2014 فأكثر أو تقلد أحد الوظائف الإدارية العليا.

ونوه الوزير إلى أنه سيتم إنذار المستهدف استبعادهم بداية الشهر الجاري من خلال إيصال صرف الدعم عبر رسالة مكتوبة في الإيصال الذي يستلمه المواطن من المنفذ التمويني به سبب الاستبعاد مع فتح باب تقديم التظلمات عبر الموقع الإلكتروني لإدارة دعم المصرى لمدة 15 يوما تنتهي 15 مارس الجاري.

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