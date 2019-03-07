اعترافات صاحب شركة غير مرخصة لتأشيرات السياحة وتسفير العمالة

اعترف المتهم بممارسة نشاط إستخراج تأشيرات لراغبى السفر خارج البلاد بدون ترخيص، بأن شركته غير مرخصة، وانه بدأ فى مزاولة نشاطه منذ قرابة 6 أشهر، لتنظيم الرحلات الداخلية وإستخراج تأشيرات لدول عربية وأجنبية.



وأضاف المتهم، أنه عمل ايضا فى تجهيز الملفات لدول أوروبا ما بين حجز الطيران، والتأمين الصحي، وايضا الحجز الوهمي لفنادق بالخارج، لاسيما قيامه بتسفير عمالة لإحدى الدول العربية بتأشيرة سياحية وتوفير فرص عمل لهم.



وتابع المتهم، أنه كان يزاول أنشطته بالاشتراك مع شخصين مصريين مقيمين بالدولة العربية لتسهيل الحصول على فرص العمل للراغبين مقابل مبلغ مالى.



وكانت معلومات وردت للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار مفادها قيام القائمين على إدارة إحدى شركات السياحة - غير المرخصة - بالأزبكية بتسهيل إستخراج التأشيرات السياحية لراغبى السفر للخارج بمقابل مادى .



وكشفت التحريات صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها مما أسفر عن ضبط أيمن.ع.ع مدير الشركة المذكورة.



وتم العثور على بعض الأوراق عبارة عن 24 جواز سفر، ودفتر ورقى مطبوع تابع لإحدى شركات التأمين الصحى به 18 إستمارة تأمين خالية البيانات، ودفتر إستلام نقدية بإسم شركة السياحة المُشار إليها، وإستمارات بيانات لدول الإتحاد الأوروبى، و9 حوالات بريدية بمبالغ مالية بإسم ندى .م.ع "شريك بالشركة"، و10 إيصالات شحن تفيد شحن جوازات سفر إلى مقر الشركة من محافظات مختلفة، وإيصالين تحويل نقدى من الشركة إلى المدعو سعيد .ع.س (الأول بمبلغ 3 آلاف جنيه، والثانى بمبلغ 6 آلاف جنيه، وبرامج حج وعمره، وورق مطبوع يحمل إسم الشركة مُدون عليه أسعار التأشيرات لدول مختلفة والمؤهلات المطلوبة لكل دولة.