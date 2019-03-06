ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

حصاد أخبار العرب: لاعب المنتخب المغربي يرشح الفراعنة للفوز بأمم أفريقيا

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:29 م
صدى البلد
القسم الرياضى
شهد اليوم الأربعاء السادس من شهر مارس، عددا من الأحداث العربية الهامة ، والتي يرصدها لكم صدى البلد في هذا التقرير...

- مبارك بوصوفة يرشح المنتخب المصري للفوز ببطولة أمم أفريقيا
رشح مبارك بوصوفة لاعب المنتخب المغربي ونادي الشباب السعودي منتخبي مصر والجزائر للفوز ببطولة أمم أفريقيا 2019 والتي تقام بمصر.

- بورسلي: جاهزون للمشاركة في الأولمبياد الخاص الدولي
أكدت رحاب بورسلي المدير العام للأولمبياد الخاص الكويتي، استكمــال استعدادات المنتخب الكويتي، للمشاركة في دورة الألعاب العالمية الـ15 والتي ستنطلق فعالياتها ابتداء من يوم غد وحتى يوم 22 من الشهر الجاري في الإمارات.

وقالت بورسلي :"معنويات اللاعبين مرتفعة وهمتهم عالية للفوز بالميداليات المنوعة وتحقيق الإنجازات في الأولمبياد لرفع علم الكويت في المحافل الدولية."

- الرميثي يعلن تفاصيل حملته الانتخابية في مؤتمر صحفي
يعقد اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، مؤتمرًا صحفيًا في الساعة الثانية عشرة ظهر غد الخميس بمتحف اللوفر بالعاصمة أبوظبي، وذلك للإعلان عن تفاصيل حملته الانتخابية خلال ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في دورته الجديدة، التي ستجرى بالعاصمة الماليزية كوالالمبور شهر إبريل المقبل.

ترشيحاتنا

محمد زيدان ينشر صورة لـ نجله على انستجرام

حجازي ليس الأخير.. لاعبون مصريون اقتربوا من التعاقد مع ريال مدريد

حكاية 10 سنين تار.. صفعة لنجل العمدة أشعلت سلسال دم أوسيم

النادي الأهلي يكشف حقيقة الصورة المزعومة عن فرع مدينة نصر

طعمية وكشري وبتنجان ومخلل.. إقبال كبير على الأكلات المصرية في بورصة برلين.. والمشاركون الأجانب: الأكل المصري هايل وعاوزين منه في بلادنا

6 ملايين جنيه نظير الاستغناء عن نجم الزمالك

اختراع اول إطار يساعد السيارات على الطيران..فيديو

ياسمين الخطيب تشارك في مبادرة نبذ العنف بملابس حمراء على الهواء

بوتين يحذر: الاستخبارات الأجنبية تسعى لزيادة نشاطها في روسيا

رأس الحربة حامل يا كابتن .. حكاية نجمة المنتخب الأمريكي للكرة النسائية.. مهاجم فى الشهر الخامس

لطيفة تتعرض للنصب

محافظ كفرالشيخ يحيل 19 موطفًا و3 أطباء للتحقيق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاح برنامجها أنا و بنتى.. إطلالات أسما شريف منير تبهر متابعيها

سلمى حايك : لم أخضع لعمليات التجميل وزواجي من رجل أعمال فرنسي صدم الكثيرين..صور

درب سيناء .. 200 كيلو متر من السحر والجمال .. صور

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

فيديو

مانشستر يونايتد يتقدم على سان جيرمان 2/1 في الشوط الاول..فيديو
حسن الخلعي يطرح أغنية أوعى الوحش مع جوهرة .. فيديو
كرم جبر: الحكومة خفضت دعم الصحف القومية للثلث.. فيديو
لوكاكو يضيف الثاني لـ مانشستر في شباك باريس سان جيرمان .. فيديو
موجز الأخبار.. عقاب الموظف متعاطي المخدرات.. وريال مدريد مهتم بالتعاقد مع حجازي‎

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟