حصاد أخبار العرب: لاعب المنتخب المغربي يرشح الفراعنة للفوز بأمم أفريقيا

شهد اليوم الأربعاء السادس من شهر مارس، عددا من الأحداث العربية الهامة ، والتي يرصدها لكم صدى البلد في هذا التقرير...



- مبارك بوصوفة يرشح المنتخب المصري للفوز ببطولة أمم أفريقيا

رشح مبارك بوصوفة لاعب المنتخب المغربي ونادي الشباب السعودي منتخبي مصر والجزائر للفوز ببطولة أمم أفريقيا 2019 والتي تقام بمصر.



- بورسلي: جاهزون للمشاركة في الأولمبياد الخاص الدولي

أكدت رحاب بورسلي المدير العام للأولمبياد الخاص الكويتي، استكمــال استعدادات المنتخب الكويتي، للمشاركة في دورة الألعاب العالمية الـ15 والتي ستنطلق فعالياتها ابتداء من يوم غد وحتى يوم 22 من الشهر الجاري في الإمارات.



وقالت بورسلي :"معنويات اللاعبين مرتفعة وهمتهم عالية للفوز بالميداليات المنوعة وتحقيق الإنجازات في الأولمبياد لرفع علم الكويت في المحافل الدولية."



- الرميثي يعلن تفاصيل حملته الانتخابية في مؤتمر صحفي

يعقد اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، مؤتمرًا صحفيًا في الساعة الثانية عشرة ظهر غد الخميس بمتحف اللوفر بالعاصمة أبوظبي، وذلك للإعلان عن تفاصيل حملته الانتخابية خلال ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في دورته الجديدة، التي ستجرى بالعاصمة الماليزية كوالالمبور شهر إبريل المقبل.



